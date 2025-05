Leilões de áreas no Porto de Paranaguá movimentam R$ 855 milhões

Foto: Jonathan Campos/AEN

A Portos do Paraná entrou para a história da B3 – a Bolsa de Valores do Brasil – com a maior arrecadação de outorga, somando três áreas portuárias leiloadas nesta quinta-feira (30). Os lances para os PARs 14, 15 e 25 atingiram R$ 855 milhões. As empresas vencedoras do certame terão que investir R$ 2,2 bilhões nos próximos anos. Com o arrendamento dos três PARs, a Portos do Paraná atinge 100% de regularização de suas áreas, passando a ser a primeira autoridade portuária do Brasil a conquistar esse feito.

“Eram oito áreas que, há muito tempo, aguardavam regularização, e hoje o Porto de Paranaguá é o primeiro porto brasileiro com todas as concessões plenamente legalizadas. Certamente, esse é um motivo de muito orgulho para nós”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

“A Portos do Paraná é a única autoridade portuária que pode ir a público e dizer que regularizou todas as áreas, e isto é um ativo da gestão do porto. Com certeza, vale a pena a gente comemorar”, declarou o secretário nacional de Portos, Alex Ávila.

Os leilões também bateram outro recorde na B3: pela primeira vez na história da bolsa de valores brasileira, um leilão público portuário recebeu seis propostas para uma única área – o PAR15. Os PAR14 e PAR25 receberam cinco propostas cada.

“É o maior leilão da história da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3, em volume de participantes no setor portuário. Então, mais uma vez, o Paraná fazendo história, batendo recordes e, acima de tudo, dando a garantia para o povo paranaense de que o Porto do Paraná vai continuar sendo o melhor porto, o porto mais eficiente do Brasil”, declarou o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior.

Todas as áreas são brownfield (instalações/infraestruturas já existentes) e movimentam granéis sólidos vegetais, principalmente soja, farelo de soja e milho. Os arrendamentos poderão ser explorados ao longo de 35 anos e deverão aportar R$ 1,2 bilhão para a construção do píer em “T”. A obra contará ainda com a participação do Governo do Paraná, com o repasse de R$ 1 bilhão – o primeiro investimento público do Estado nos portos paranaenses nas últimas cinco décadas.

“Acredito que a grande concorrência se deve ao fato de estarmos chegando às últimas áreas de leilão, que são extremamente relevantes para o agro, sendo um dos principais corredores de exportação do país”, afirmou a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori.

O arrendamento que mais recebeu propostas foi o PAR15, um espaço de 43,2 mil m², que teve entre os concorrentes Arco Norte, ALDC, BTG, Cargill, ICTSI e Infra II. A vencedora foi a Cargill Brasil Participações, com o lance de R$ 411 milhões. A empresa também será responsável por R$ 293 milhões em investimentos na estrutura arrematada, além de R$ 311 milhões de aporte para o píer em “T”.

O PAR14, que contém o Silo Público, é um ambiente greenfield (espaço a ser edificado). As empresas que mostraram interesse foram BTG, ICTSI, Infra II, Potencial e Rocha. O maior lance foi dado pela BTG Pactual Commodities: R$ 225 milhões. O contrato prevê que o terminal, com 82,4 mil m², receberá R$ 529 milhões em investimentos estruturais e um aporte de R$ 477 milhões para o píer em “T”.

As empresas que concorreram no PAR25 foram o Consórcio ALDC, BTG, ICTSI, Interalli e Rocha. O Consórcio ALDC apresentou o valor de outorga de R$ 219 milhões e garantiu o arremate. A nova arrendatária terá que aplicar R$ 233 milhões em melhorias da área de 43,4 mil m², além de investir mais R$ 331 milhões no píer em “T”.

Pioneirismo

A Portos do Paraná foi a primeira autoridade portuária brasileira a realizar seus próprios leilões. Essa conquista foi possível a partir de 2019, quando passou a ser a primeira autoridade portuária a obter autonomia administrativa. Desde então, cinco leilões de áreas foram realizados, somando cerca de R$ 60 milhões arrecadados em outorgas e totalizando R$ 1,3 bilhão em contratos.

Ainda na linha de quebrar paradigmas, está em fase final o processo de concessão do Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá – a primeira desse tipo já feita no Brasil. No último dia 23, o TCU autorizou o leilão, que ainda não tem data marcada. “O governo federal e o governo estadual, sob a liderança do governador Ratinho, avançaram ao propor o primeiro leilão de canal de acesso da história do Brasil, que é o canal de Paranaguá e que será um marco para o país”, comentou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Números

Outros números se somam ao momento histórico do Porto de Paranaguá, que completou 90 anos em março. É o segundo maior em movimentação de cargas no país, tendo atingido 66 milhões de toneladas em 2024. Atualmente, realiza a maior obra portuária do Brasil – o Moegão, sistema avançado de descarregamento, ao custo de R$ 600 milhões, com previsão de conclusão até o final de 2025 –, financiado pelo BNDES.