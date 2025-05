Assembleia realiza audiência pública sobre política de compostagem nesta terça

Na próxima terça-feira (6), especialistas, gestores(as) públicos, representantes de cooperativas, de movimentos ambientais e agricultores participarão da audiência pública “Política de Compostagem rumo a um Paraná Lixo Zero”.

Proposta pelo deputado estadual Goura (PDT), a audiência tem início às 9h, no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná. O objetivo é debater estratégias para ampliar a prática da compostagem no estado e fortalecer as políticas públicas voltadas à gestão sustentável dos resíduos sólidos, com foco especial nos resíduos orgânicos.

Goura ressalta que os resíduos orgânicos representam uma grande parcela dos materiais destinados aos aterros sanitários e, por isso, o tema da compostagem envolve toda a cadeia de tratamento de resíduos. “No caso da compostagem temos a doméstica, comunitária, institucional e empresarial de tratamento de resíduos orgânicos que precisam estar articuladas por uma política pública de compostagem”, disse.

Ele lembrou que, além de ser uma solução ambiental eficiente e de baixo custo, a compostagem também é uma importante aliada no enfrentamento da crise climática, uma vez que, ao reduzir a quantidade de resíduos orgânicos nos aterros, evita-se a emissão de gases de efeito estufa, como o metano, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global.

Deputado Goura é autor da proposta de audiência pública | foto: Valdir Amaral/Alep

Presenças confirmadas

Além do deputado Goura, estarão presentes na audiência pública a coordenadora de Saneamento Ambiental e Economia Circular da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Isabella Tioqueta; a secretária de Meio Ambiente de Curitiba, Marilza Dias; a coordenadora do Paraná Lixo Zero, Flávia Sotto Maior; a secretária executiva do Conresol, Rosamaria Milléo Costa; o representante do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), Arnaldo Colozzi; a representante do Instituto Água e Terra (IAT), Daniela Nicole Ferreira Castelar de Araújo, e o representante do Composta Mais, Luiz Falcão.

Farão participação on-line o diretor-presidente da Associação Brasileira de Compostagem, Felipe Pedrazzi, e a sócia-fundadora da Adubo Planta Feliz, Mariana Sierra Camargo.

A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia (www.youtube.com/c/TVASSEMBLEIADOPARANÁ) e demais canais da Alep.

Temas que serão abordados

Entre os temas que serão abordados na audiência pública estão: o papel dos municípios na promoção da compostagem; a inclusão dessa prática nos planos de gestão de resíduos; incentivos à compostagem escolar e comunitária, e a valorização dos resíduos orgânicos como recurso para a agricultura e a economia circular.

O deputado Goura reforçou o convite para a audiência ao lembrar que a compostagem é uma das ações mais eficazes para diminuir o volume de lixo encaminhado aos aterros sanitários. “Na capital paranaense, por exemplo, quase a metade do lixo que enterramos é proveniente de matéria orgânica”.

Vale destacar que o evento acontece durante a Semana da Compostagem Brasil 2025, organizada pela Associação Brasileira de Compostagem, de 4 a 10 de maio, que este ano tem como tema “Cidades Inteligentes compostam!”