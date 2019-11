Guaratuba inaugura Centro de Atendimento Educacional Especializado

A Prefeitura de Guaratuba inaugurou, nesta quarta-feira (20), o Centro Municipal de Avaliação e Atendimento Educacional Especializado.

O CMAE vai atender alunos da rede municipal com necessidades educacionais especiais que, de acordo com o Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação, somam 361 estudantes.

Vai funcionar na rua Manoel Henrique, 200, no Centro, em uma parceria entre a Secretaria Municipal da Educação, Escola Professora Arlete Pereira do Nascimento (Apae de Guaratuba), secretarias da Saúde e do Bem Estar e Promoção Social, além de outros órgãos afins.

O Centro fará avaliações, diagnósticos, encaminhamentos, informações, acompanhamentos, capacitações, assessoramento e orientações técnico-pedagógicas.

A equipe conta com três psicólogos, dois fonoaudiólogos, uma assistente social, um coordenador, uma neuropediatra, um professor especializado, uma psicopedagoga e uma terapeuta ocupacional, além dos profissionais administrativos.