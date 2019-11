Ambulantes de Guaratuba terão exames de saúde e qualificação

Os vendedores ambulantes e de pontos fixos que vão trabalhar nesta temporada de verão em Guaratuba passarão por exames de saúde e qualificação.

No sábado (30), a Prefeitura realizará o Dia da Saúde do Ambulante, na Escola Municipal Olga Silveira. Das 14h às 19h, será feita a atualização do cadastro, exames e informações: aferição de pressão, atividades das equipes da dengue, da saúde bocal e da equipe administrativa da Secretaria de Saúde.

Na quinta-feira (5), todos deverão comparecer no Clube 33, das 18h às 22h, onde serão prestadas diversas orientações sobre as atividades, como manipulação de alimentos, e entregues os certificados e os crachás dos vendedores autorizados a trabalhar na temporada.

Sábado (30) – Das 14h às 19h

Escola Municipal Olga Silveira

Ruas Tibagi e Manoel Henrique, Cohapar

Quinta-feira (5) – Das 18h às 22h

Clube 33

Rua Capitão João Pedro, 195, Centro

Mais informações na Coordenadoria de Fiscalização: 3472-8545 / 3472-8715 com Izabele ou Luiz