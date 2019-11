Comunidade de Caieiras terá curso de salvamento

A comunidade de Caieiras terá um curso sobre salvamento aquático criado para surfistas que será voltado aos pescadores, profissionais que trabalham na orla e outros moradores do bairro. O curso Salva Surf é realizado pelo Corpo de Bombeiros e será feito em uma parceria com a Associação de Moradores e Amigos de Caieiras e a Prefeitura de Guaratuba.

A formação será feira pelos guarda-vidas militares e inclui aulas teóricas e práticas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone-whatsapp (41) 9 9944-6328. Para participar é preciso ter 18 anos ou mais e passar no teste de nadar 200 metros. São 30 vagas, com prioridade para a comunidade e as vagas remanescentes podem ser preenchidas por moradores de outros bairros.

A aula teórica será no dia 6 de dezembro (sexta-feira), das 19h às 22h30, no Salão Comunitário do bairro, e as aulas práticas nos dias 11 e 12 (sábado e domingo), o dia todo, na praia de Caieiras. Os participantes aprovados receberão certificação.

Será uma ação voluntária para combater os afogamentos já que as praias de Guaratuba, Caieiras principalmente, têm recebido banhistas durante boa parte do ano e a presença dos guarda-vidas só acontece na temporada de verão. Durante o verão, será um reforço ao trabalho dos Bombeiros.

Após o curso, o Corpo de Bombeiros deixará disponível na praia uma prancha de salvamento para ser usada pelos voluntários.