Carro furtado é recuperado após atropelamento em Guaratuba

Um atropelamento em Guaratuba, terminou com um carro furtado recuperado e um homem preso com uma quantidade de maconha na segunda-feira (1º). Os policiais militares abordaram o suspeito no bairro Brejatuba. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro.

A equipe policial recebeu informações de que um homem tinha sido atropelado pelo motorista de um VW Santana, de cor verde, e fizeram um cerco na região até que conseguiram encontrar o automóvel e o suspeito. Foi verificado que o carro estava com as placas adulteradas e a numeração do chassi constava no sistema interno da PM com alerta de furto.

Dentro do veículo havia uma porção de maconha. O suspeito e o carro foram encaminhados à Delegacia local.

Com informações de Marcia Santos / PMPR

Comente esta notícia