Transporte coletivo de Guaratuba terá ônibus na av. Paraná e aplicativo

A partir do dia 16, a linha de ônibus Barra do Saí – Centro – Mirim, da empresa Oceânica Sul, vai passar pela avenida Paraná em alguns horários. No mesmo dia, estreia uma nova linha que vai até o Porto de Passagem do ferryboat.

Outras novidades são dois veículos zero quilômetro e um aplicativo de celular para acompanhar os horários. Os dois ônibus novos serão entregues no sábado, dia 14. Dois dias depois, na segunda-feira (16), estreiam as mudanças nas linhas.

A linha que vai da Barra do Saí ao Mirim vai continuar transitando pela avenida Visconde do Rio Branco, mas terá ônibus circulando pela avenida Paraná em alguns horários. O mesmo vai acontecer com a nova linha que vai até o Centro, segue até o Porto de Embarque do ferryboat e retorna para a Barra do Saí.

As mudanças buscam levar o transporte coletivo para novas áreas e vão funcionar em caráter experimental. Durante a temporada de verão, entre os dias 26 de dezembro e 1º de março, as linhas que operam com quatro ônibus vão ganhar o reforço de dois veículos.

Vem de ônibus – Para acompanhar as mudanças, os usuários vão poder contar com um aplicativo no celular, que permitirá conferir os horários e trajetos e saber, em tempo real, onde está o ônibus e quanto tempo ele vai demorar para passar em cada ponto.

O “Vem de ônibus” já está disponível no App Store ou Google Play. Através dele, o usuário poderá acessar diversas informações como horário e trajeto, além do ponto de venda do bilhete eletrônico, notícias e chat online. Com o aplicativo, a consulta de horários e ponto mais próximo poderá ser feita a qualquer momento e aonde o passageiro estiver, só basta ter acesso à internet.