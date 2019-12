Pedágio na BR-277 vai para R$ 15,20 com acordo de leniência

O pedágio da BR-277 entre Curitiba e Litoral sobe para R$ 15,20 a zero hora desta terça-feira (10). A tarifa é para um veículo de passeio, caminhonete e furgão e inclui uma redução de 30% no valor autorizado em virtude de um Acordo de Leniência entre a concessionária Ecovia e a Força Tarefa da Lava Jato do MPF.

A atualização permitida pela Agência Reguladora do Paraná (Agepar) e divulgada nesta segunda-feira pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) previa uma tarifa básica de R$ 21,70.

Os demais novos valores são: motocicletas = R$ 7,60; R$ 22,80 (com carreta de um eixo simples) ou R$ 30,40 (com carreta de eixo duplo); veículos comerciais = R$ 12,70 (por eixo); ônibus = R$ 15,20 (por eixo).