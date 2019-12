Paranaguá recebe navio de turistas neste domingo

O Porto de Paranaguá recebe o transatlântico MS Hamburg, no próximo domingo (15), após três anos sem o atracamento de navios de passageiros. A embarcação com bandeira das Bahamas é operada por uma companhia alemã e trará 244 passageiros, a maioria europeus, além de 168 tripulantes.

O MS Hamburg deve entrar na baía de Paranaguá por volta das 5 horas e o processo de aproximação e atracação deve durar em torno de duas horas. Os primeiros desembarques devem ocorrer por volta das 7h30.

No cais do Porto, um receptivo estará montado para que os turistas sejam atendidos com informações, enquanto aguardam o transporte para os passeios na região. A recepção contará com um grupo de fandango, com músicas e danças tradicionais da região, guias bilíngues e materiais gráficos com informações turísticas.

Toda a operação terá apoio da Guarda Portuária. “Nós iremos auxiliar com o isolamento do local para proporcionar a melhor recepção, estadia e visitação desses turistas no litoral do Estado”, disse o chefe da Guarda Portuária, César Kamakawa. A Guarda Municipal de Paranaguá, a Polícia Militar e a Polícia Federal também darão suporte na área externa do porto.

Um grupo de passageiros irá até Curitiba. Os demais podem aproveitar para conhecer Paranaguá ou optar por ficar a bordo. Toda a estrutura vai ser montada para que os visitantes desçam até a faixa portuária e já embarquem em ônibus ou vans para o passeio em terra. O regresso está previsto para as 17h. O navio zarpa em direção ao Porto de Itajaí por volta das 19h.

Enquanto recebe o MS Hamburg, as demais operações no Porto de Paranaguá não param. “O Porto continua operando outros tipos de carga, sem prejuízo nenhum, mas existe no regulamento de operação e atracação do porto que um determinado berço tem prioridade para navio de passageiros, e esse berço estrategicamente é colocado bem na saída do porto”, explica o diretor de Operações Portuárias, Luiz Teixeira Júnior.

Histórico – De 1998 a 2012, houve 45 paradas turísticas (paradas técnicas) no Porto de Paranaguá. Em 2013, quatro navios escalaram em Paranaguá, trazendo cerca de 3,6 mil passageiros. Em 2014, o número foi praticamente o mesmo. Na temporada 2014-2015, mais de 8 mil turistas passaram pelo Porto de Paranaguá. O último navio de passageiros foi o MS Midnatsol, em outubro de 2016, com 150 pessoas a bordo.

