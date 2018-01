Morador de Londrina morre afogado em Caiobá

Itamar Jorge, de 21 anos, morreu afogado nesta quarta-feira (10), na praia de Caiobá, em Matinhos.

Ele foi uma das três pessoas retiradas do mar pelos guarda-vidas e pela equipe do helicóptero da Polícia Militar. É a quarta morte por afogamento desde o início da Operação Verão, no dia 21 de dezembro. Entre setembro e a primeira quinzena de dezembro, 12 pessoas morreram afogadas no Litoral do Paraná, incluindo uma morte em piscina e em rios da região.

Itamar Jorge era morador de Londrina. Ele ficou uma hora e meia submerso e foi encontrado com a ajuda de um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas. Bombeiros retiraram o jovem do mar usando uma moto aquática. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.

Por volta das 16h30, a equipe de guarda-vidas monitorava os banhistas em Caiobá quando foi informada de um afogamento em uma área não protegida da praia. Eles conseguiram resgatar duas pessoas: um homem de 45 anos e seu sobrinho, de 13, ambos paraguaios. As duas vítimas receberam atendimento médico no local e passam bem.

Pouco tempo depois, equipes com motos aquáticas e o helicóptero fizeram buscas por uma terceira pessoa. Após meia, a tripulação do helicóptero visualizou a vítima no mar e um dos integrantes fez o salto na água para fazer o resgate.

O rapaz recebeu os primeiros atendimentos na areia pelos guarda-vidas e pela equipe médica da aeronave, passou por massagem cardíaca e foi usado até um desfibrilador, porém ele não resistiu e morreu no local.

Com informações da PMPR / Marcia Santos e imprensa de Londrina

