Mudanças aumentam alcance do transporte coletivo em Guaratuba

Começaram a vigorar hoje as mudanças que vão aumentar o alcance do transporte coletivo em Guaratuba.

Uma nova linha de ônibus entre a Barra do Saí e o porto de passagem do ferryboat chega a uma região que vem crescendo, mas que nunca foi atendida por transporte coletivo: a avenida Paraná. A nova linha segue pela Paraná na ida (sentido ferryboat) e pela avenida Visconde do Rio Branco na volta (sentido Barra).

Outra mudança é que a linha que existe entre o Morro Grande e o Coroados – em dois horários, no início da manhã e no final da tarde – vai se estender até o Centro. Esta linha também vai passar pela avenida Paraná, na ida e na volta.

A linha Barra do Saí – Centro – Mirim não terá grandes alterações, mas vai passar pela avenida Paraná em alguns horários.

Acompanhe pelo celular – Com tantas mudanças, a concessionária está divulgando um aplicativo de celular. O “Vem de ônibus” permite conferir os horários, trajetos e quanto tempo vai demorar para o ônibus passar em cada ponto. Também vai informar se houver novas mudanças nos trajetos e horários. O aplicativo está disponível no App Store ou Google Play.

Para atender a ampliação, a empresa concessionária Oceânica Sul colocou mais dois ônibus novos em funcionamento. Eles chegaram e foram mostrados ao público junto om as novidades, na manhã de sábado (14), na Praça Central. O prefeito Roberto Justus, o deputado Nelson Justus e os vereadores Oliveira, Paulo Araújo e Nei Stoqueiro foram conhecer os novos veículos.