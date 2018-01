Velocidade gera 250 multas por dia nas rodovias do Litoral

Compartilhe no Twitter

Os cinco trechos de rodovias estaduais que passam pelo litoral do Paraná registraram, em média, mais de 250 flagrantes por excesso de velocidade por dia do início da Operação Verão, em 21 de dezembro de 2017, até o domingo (14).

As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), divulgadas em reportagem da RPC TV e publicadas no site G1. No total, foram mais de 6,3 mil motoristas multados por dirigir acima da velocidade permitida.

Na tarde de domingo, em menos de uma hora e meia uma operação da PRE flagrou mais de 80 motoristas desrespeitando o limite de velocidade na PR-508, conhecida como Alexandra-Matinhos.

“As operações estão sendo realizadas no intuito de reduzir os acidentes e preservar vidas. Mas não fazemos só com radares. Existe policiamento ostensivo e preventivo em toda malha do litoral”, afirma o tenente Marcos Fernando Alarcon.

Desde o início desta temporada, a PRE também multou mais de 2,4 mil motoristas por outros tipos de infrações, como a falta do uso de cinto de segurança e por transportar crianças sem a cadeirinha.

Além disso, segundo a polícia, quatro motoristas foram presos por dirigir depois de beber.

Fonte: RPC TV e G1

