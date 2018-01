Ponte de Guaratuba, rodovia em Pontal…como andam os projetos do Governo

O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José “Pepe” Richa Filho, informou, nesta terça-feira (16), como andam os projetos viários para o Litoral do Paraná. Confira:

Ponte de Guaratuba

Duas empresas apresentaram, no dia 22 de dezembro de 2017, propostas técnicas para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da construção da Ponte de Guaratuba e seus acessos. O DER analisa os documentos para, em até 30 dias, abrir as propostas de preços. Teto é de R$ 919,9 mil. A vencedora da licitação terá 270 dias para apresentar alternativas de engenharia.

Faixa de Infraestrutura de Pontal do Paraná

Projeto para retirar o tráfego pesado da PR-412 prevê desapropriação de uma área de 175 metros de largura. Será aberta uma rodovia paralela à PR-412 – com 17,9 km de pista simples entre a PR-407 e a zona portuária – e um canal de drenagem com 15,2 quilômetros. Após receber licença prévia do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Colit), o projeto de engenharia está sendo ajustado. A licitação deve ser lançada neste primeiro trimestre.

Duplicação Avenida JK em Matinhos

No último dia 9 de janeiro, a prefeitura de Matinhos doou ao Governo do Estado o projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, conhecida como Avenida do Contorno de Matinhos. Com investimento estimado em R$ 32 milhões, prevê obras em 2,4 quilômetros, entre o prédio da prefeitura (Rua Pastor Elias Abraão) e o acesso ao ferryboat (Rua Alvorada). O projeto está sendo avaliado pelo DER para ser licitado.

Acostamentos em Pontal do Paraná

Com projeto pronto e autorização ambiental emitida pelo Colit no final de novembro de 2017, está em fase de elaboração do edital. O DER pretende lançar ainda neste mês de janeiro de 2018 a licitação dos acostamentos (hoje inexistentes, em ambos os lados da PR-412), recape da pista e sinalização entre os balneários de Shangri-lá e Pontal do Sul, numa extensão de 7,8 km. O investimento previsto é de R$ 16,1 milhões. A obra deve ser entregue neste ano.

Calçadas e Ciclovia em Guaratuba

Após o Carnaval, será iniciada a implantação de calçadas e ciclovia, pavimentação e sinalização na PR-412, do ferryboat até o Corpo de Bombeiros, na rua Antônio Rocha. Já foram liberados R$ 203 mil para as obras. O DER prevê que a obra seja concluída ao longo de 2018.

Novo Viaduto em Paranaguá

Com investimento previsto de R$ 15,8 milhões, a construção no Km 5 da BR-277, que dá acesso às avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, vai desafogar o tráfego pesado, ordenando a chegada de caminhões ao pátio de triagem do Porto de Paranaguá. Obra já foi licitada, mas o DER analisa recursos administrativos para definir a data de abertura dos envelopes com documentos de habilitação.

Reforma da Avenida Bento Rocha em Paranaguá

Importante via de acesso ao porto, por ela trafegam diariamente cerca de 3 mil caminhões carregados com mais de 120 mil toneladas. Será feita recuperação do pavimento de concreto, readequação do sistema de drenagem e reconstrução de 2,9 km de ciclovia. Nesta terça-feira (16), serão abertos os envelopes com documentos de habilitação da vencedora da licitação, que propôs preço de R$ 15,9 milhões pelo serviço.

Fonte: ANPr

Comente esta notícia