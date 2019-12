Capitania dos Portos intensifica fiscalização de embarcações

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) inicia nesta sexta-feira (20), a “Operação Verão 2019/2020 – Mares Seguros e Limpos” nas áreas de maior concentração de embarcações até o dia 18 de março.

A Marinha explica que o objetivo é minimizar a possibilidade de acidentes de navegação com ações de fiscalização do tráfego aquaviário e com o esclarecimento das normas de segurança da navegação, “sem deixar de aplicar medidas rígidas contra as irregularidades constatadas”.

A Operação Verão da Marinha do Brasil acontece em todo o país aliada a uma campanha de conscientização para fortalecer a preservação de nossos mares, rios e lagos.

Os militares da CPPR vão atuar com intensidade no Litoral do Paraná nos pontos de maior tráfego aquaviário: Baía de Paranaguá (rio Itiberê, Canal da Galheta e Ilha do Mel),

Pontal do Paraná (Canal do DNOS e Terminal de Embarque de Passageiros); Baía de Guaratuba, Guaraqueçaba e Antonina.

Além disto, haverá ações de Inspeção Naval em toda a área de jurisdição em represas e alagados de rios na região Leste do Paraná: Curitiba (Capivari e Passaúna); Rio Iguaçu; São Mateus do Sul; Ponta Grossa (Alagados do Rio Pintangui); e Norte Pioneiro (Represa de Xavantes).

A ênfase do trabalho será coibir a prática das ocorrências de navegação que aumentem o risco de acidentes: tráfego de motos aquáticas e lanchas perto da praia e de banhistas; navegação em mar aberto por embarcações classificadas para navegação interior; condução de embarcações por

aquaviários e amadores alcoolizados; excesso de lotação e de carga; má amarração do material de bordo; e condução de embarcações por pessoal inabilitado.

Cidadão-fiscal

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) incentiva todo o cidadão a auxiliar na fiscalização do tráfego aquaviário. Ao verificar irregularidades com embarcações, como manobras perigosas; falta de itens de segurança; condutores alcoolizados; e problemas com coletes salva-vidas ou na habilitação dos condutores solicita-se que a CPPR seja acionada de imediato através do Disque-Segurança da Navegação no (41) 3721-1542.

As informações podem ser encaminhadas ainda por e-mail no cppr.faleconosco@marinha.mil.br. Mais informações também estão no site da Capitania: www.marinha.mil.br/cppr/. Pedidos de Busca e Salvamento podem ser feitos ainda pelo número 185.

Fonte: 1º tenente Heliberton Cesca / Capitania dos Portos do Paraná