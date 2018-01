Polícia faz operação e prende 2 no Beco, em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Uma operação policial foi realizada durante a madrugada deste domingo (21) no “Beco”, a travessa Juvêncio da Cunha, no Centro de Guaratuba, que é fechada por bares durante a noite. A notícia é do site Massa News. Leia:

Cerca de 80 policiais, entre civis e militares, participaram da ação. Parte deles se infiltrou entre os frequentadores dos bares da região para verificar os atos ilícitos.

De acordo com a polícia, um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas. Um homem, de 55 anos, também foi detido por pagar bebida alcoólica para a filha, que era menor de idade. Ele pagou fiança e foi liberado.

Um homem de 21 anos foi preso por descumprimento das regras para uso da tornozeleira eletrônico. Ele deveria estar em casa até às 23h, mas ainda frequentava os bares durante a madrugada.

Além disto, três adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas. Outras duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia e assinaram termos circunstanciados por uso de entorpecentes.

Foram apreendidos durante a operação: cinco aparelhos celulares, uma arma de brinquedo, 20 munições de calibre 45, um tablet, 127 gramas de maconha e uma faca.

