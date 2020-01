Alerta de ventos de até 74 km/h no Litoral do Paraná

A Capitania dos Portos do Paraná informa que a passagem de uma frente fria pode causar ventos de até 74 km/h (40 nós) no litoral do Paraná entre a noite desta quarta-feira (1º) e a noite de quinta (2).

De acordo com a Marinha, os ventos fortes devem atingir a faixa litorânea ao norte de Laguna (SC) e ao sul de Cananéia (SP).

Do sul de Laguna e em todo o litoral do estado do Rio Grande do Sul, há previsão de ressaca com ondas de até 2,5 metros na costa e Previsão de ondas de até 4,5 metros em alto-mar, entre o dia 1º pela manhã e o dia 3 (quinta) à noite.