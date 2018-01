Operação Verão 20017/2018 prende 140% a mais

O balanço dos primeiros 30 dias da Operação Verão 20017/2018, divulgados nesta segunda-feira (22), aponta aumento de 141,7% de pessoas presas, redução de 13,6% no número de roubos e 2,5% de furtos, além do acréscimo de 10,8% de perturbação de sossego, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A avaliação do coordenador geral do Verão Paraná 2017/2018 e secretário-chefe da Casa Militar, coronel Elio de Oliveira Manoel, é de que houve avanços na qualidade dos serviços prestados aos veranistas nas praias.

Segurança – De acordo com a Polícia Militar, nos primeiros 30 dias da temporada foram registrados 276 furtos e 114 roubos contra 283 do primeiro e 132 do segundo, respectivamente, no mesmo período da temporada anterior. Também foram distribuídas 37.795 pulseirinhas de identificação, 50% a mais.

Em 30 dias, 730 pessoas foram encaminhadas contra 302 no mesmo período da temporada anterior, um aumento de 141,7%. Pela Polícia Civil houve 201 lavraturas de flagrante, 28% a mais do que no mesmo período de 2016/2017, quando foram 157. Também houve 442 pessoas conduzidas às delegacias do Litoral contra 375, um aumento de 17% em comparação com os primeiros 30 dias de verão da temporada anterior, além de 215 prisões contra 180, um aumento de 19% em comparação com o último verão.

Perturbação do sossego – As ações da Patrulha do Sossego, braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), em parceria com o 9º BPM, resultaram em 312 solicitações atendidas (+14,3%) e 185 Termos Circunstanciados lavrados (+10,8%). O número é superior à temporada anterior quando foram 273 atendimentos e 167 TCs emitidos nos primeiros 30 dias do verão.

“Em relação ao mesmo período do ano passado tivemos um aumento de 10,8% de ocorrências de perturbação do sossego e avaliamos este aumento de forma positiva, pois nesta operação reforçamos as ações preventivas por meio da Patrulha do Sossego. Esse trabalho tem sido mais presente e a confiança, não só da população local, mas também do veranista, tem sido maior”, afirmou o comandante operacional pela PM e do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Rui Noé Barroso.

Força Verde – O Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV) dobrou o número de operações de fiscalização este ano (de 23 para 46), o que resultou em mais apreensões e flagrantes. “Em virtude disso nossas equipes estão flagrando pescadores pescando camarão, o que é ilegal neste período, e fizemos autuações necessárias”, disse o Subcomandante do batalhão, major Manoel Jorge dos Santos Neto. Foram lavrados 54 Termos Circunstanciados contra 23 no período anterior, além de 6 flagrantes neste e 4 naquele.

Também houve operações para coibir a subtração e comércio de palmito in natura, de carvão vegetal e também as atividades para coibir a captura e manutenção de animais silvestres em cativeiro. Neste ano mais de 240 unidades de palmito foram retiradas de comércio, além de 77 aves e 29 animais resgatados. As ações no mar resultaram em mais de 65 quilos de camarão apreendidos.

Equipes do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) fiscalizaram o estacionamento irregular em áreas de restinga. “Temos feito orientações aos moradores que insistem em estacionar na restinga para evitar a incidência dessa infração, mas temos feito a notificação que é a parte administrativa”, disse o coordenador do IAP no Litoral, Paulo Kurslop.

Afogamentos – O número de mortes por afogamento manteve-se em 4 casos nestes primeiros 30 dias temporada contra dois no mesmo período do ano passado. Os salvamentos feitos pelos guarda-vidas nos 89 postos espalhados pelas praias chegaram a 936, um acréscimo de 40% em comparação com 2016/2017 quando houve 666 casos. “O número de salvamentos surpreende e se deve ao grande número de pessoas que permanece no Litoral em comparação aos outros anos”, explicou o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), tenente-coronel Jair Pereira.

Mais embriaguez e velocidade nas estradas

Nas rodovias estaduais que cortam o Litoral, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) contabiliza uma redução de 30% nos acidentes de trânsito e aumento de 60% nas conduções de motoristas embriagados. “Nossa fiscalização em relação à embriaguez foi intensificada e mais de 900 condutores passaram pelo teste”, disse o Subcomandante da 1ª Companhia do BPRv, tenente Cristiano Machado.

O tenente destacou ainda o aumento de 71% nas infrações de trânsito. “Flagramos mais de 8 mil pessoas dirigindo acima da velocidade da via. Além disso, nossos policiais militares têm identificado constantemente a imprudência dos motoristas principalmente em conversões proibidas e ultrapassagem em faixa contínua”, salientou.

