Corpo de jovem que se afogou em Pontal é encontrado

O corpo de Giovani Stein Ferreira Rego Erzinger, de 17 anos, foi localizado na manhã desta terça-feira (7), em Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

O jovem afogou-se no início da tarde de segunda-feira (6), no balneário de Santa Terezinha. Ele nadava perto da família quando despareceu. Seus familiares avisaram imediatamente os guarda-vidas que entraram no mar, mas não conseguiram encontrá-lo.

Mais de 20 bombeiros participaram das buscas na região, que contou com um jet-ski e o helicóptero Falcão 03, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Sua família fez uma homenagem na internet.