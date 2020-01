Motorista de SP morre em acidente na BR-376

Um motorista de caminhão morreu nesta quarta-feira (8), em um acidente no km 666 da BR-376, em Guaratuba. O caminhão-tanque transportava uma carga de 13 toneladas de ácido fosfórico alimentício. A Prefeitura e a Defesa Civil de Guaratuba foram ao local e conferem se não houve dano ambiental.

Por volta das 16h30, o caminhão com placas de São Bernardo do Campo (SP), trafegava no sentido Garuva (SC) quando bateu na mureta e depois de 24 metros de arrasto saiu da pista tombou em uma ribanceira e só parou depois de bater em árvores.

Um caminhão em pane mecânica estava parado na faixa mais à direita e era atendido por uma equipe da concessionária. Durante esse atendimento, sinalizado com uso de cones, o trânsito fluía pelas outras duas faixas. Provavelmente houve uma lentidão e o motorista do caminhão não conseguiu parar, bateu na mureta e caiu na ribanceira. Havia garoa no momento do acidente.

Único ocupante, o motorista de 37 anos morreu no local do acidente. Ele morava em Sumaré (SP). O corpo foi encaminhado ao IML de Curitiba.

Além da PRF e da concessionária Litoral Sul, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil também estiveram no local do acidente. O caminhão-tanque transportava uma carga de 13,6 toneladas.