Caieiras tem exposição de arqueologia dos povos do Litoral

Os moradores e visitantes de Guaratuba podem embarcar em uma viagem à história e à cultura do Litoral nesta temporada. Até o final de fevereiro, a exposição do Projeto Museu Ecocultural Caiçara, na Praia de Caieiras, traz mais de 300 peças, dentre elas artefatos arqueológicos dos povos dos Sambaquis, materiais lítico e cerâmico, esqueletos humanos, ossadas de animais marinhos e animais da mata atlântica taxidermizados.

Segundo o fotógrafo e um dos curadores da exposição, Edgar Fernandez, na exposição o visitante ainda poderá conhecer o funcionamento das redes de pesca no fundo do mar, os apetrechos utilizados pelos pescadores, conhecer a história da comunidade de Caieiras (antiga fábrica de cal), descobrir a fauna e flora marinha, os guarás. “É uma atividade imperdível para as famílias que visitam nossa cidade e também para os moradores”, afirma.

A realização é do Instituto Guaju e da Associação dos Moradores e Amigos de Caieiras – AMAC, conta com a parceria da Prefeitura de Guaratuba, Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, Conselho da Capela Nossa Senhora Aparecida, Conselho da APA de Guaratuba, UFPR Litoral, MarBrasil, Faculdade Isepe Guaratuba e Associação Comercial de Guaratuba. O acervo foi obtido através do Instituto Guaju em parceria com a UFPR Litoral, com a ONG MarBrasil, com o pesquisador Marcos Gamper e peças doadas pelos pescadores da comunidade.

Um diferencial do projeto é que os visitantes são orientados por monitores filhos de pescadores da comunidade e pertencentes ao projeto Amigos do Mar que dão uma aula de educação ambiental aos visitantes.

A exposição fica aberta de terça a domingo, das 12h às 19h, no Salão Comunitário de Caieiras, na rua Dário Sores Alves, s/nº. O valor da entrada é R$ 5 por pessoa ou R$ 10 incluindo um exemplar do livro “Guará” (Fernandez, 2019). Crianças até 10 anos não pagam.

*Sambaquis são montes construídos pelos povos indígenas que habitaram o Litoral, são compostos de conchas, ossos humanos e utensílios feitos de pedra, ossos e cerâmica.

Texto e fotos: Grazi Eurich / Prefeitura de Guaratuba