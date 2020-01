Lancha afunda na baía de Guaratuba

Uma lancha afundou na baía de Guaratuba nesta quarta-feira (22), com duas pessoas a bordo.

O acidente aconteceu pela manhã em frente à Praia de Caieiras, próximo à barra da baía. O Corpo de Bombeiros foi acionado e até o helicóptero da Polícia Militar foi ao auxílio da ocorrência. As pessoas foram resgatadas pelo barco Old Pena. Elas não tiveram ferimentos.

O casco da lancha foi rebocado até uma marina nas proximidades. A Capitania dos Portos do Paraná informou que o proprietário da embarcação será notificado para prestar esclarecimentos e que um Inquérito Administrativo será aberto para apurar as causas do naufrágio.