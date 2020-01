Ciclone pode provocar ressaca do Sul ao Sudeste

A Marinha prevê ressaca, com onda de até 2,5 metros na faixa litorânea entre Tramandaí (RS) e Santos (SP), incluindo todo o Litoral de Santa Catarina e do Paraná até a noite desta sexta-feira (24).

Também estão previstas ondas entre 3 e 3,5 metros em alto-mar em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

As condições do mar são reflexo do ciclone Kurumí, resultante da depressão subtropical em alto-mar, cujo centro na madrugada de quinta estava a 250 km a Sudeste de Macaé (RJ), com deslocamento para Sul.

São esperados ventos com direção Sudeste a Leste e intensidade de até 61 km/h (33 nós), em alto-mar, entre o estado de Santa Catarina, ao Norte de Laguna (SC) e o estado de São Paulo, ao Sul de Santos (SP).

Também são esperados ventos com direção de Nordeste a Norte e intensidade de até 87 km/h (47 nós) em alto-mar, entre o estado do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo (RJ) e o estado da Bahia, ao Sul de Caravelas (BA), até domingo (25).

Mais ao norte, são esperados ventos com direção de Nordeste a Norte e intensidade de até 61 km/h (33 nós), em alto-mar, no estado da Bahia, entre as cidades de Caravelas (BA) e Ilhéus (BA).

Fonte: Marinha do Brasil / Capitania dos Portos do Paraná