Policial militar leva 3 tiros, mas evita assalto em Guaratuba

A policial militar Maria Mendes foi baleada durante uma tentativa de assalto ao posto de combustíveis Shell, no bairro Eliane, em Guaratuba, na noite desta quarta-feira (7).

Por volta das 22h, ela acabava de chegar quando aconteceu o assalto na loja de conveniências. De folga, a policial não usava uniforme.

Um dos ladrões ficou por cerca de 40 minutos na loja de conveniências esperando o segurança particular deixar o local. Outros dois, que estavam do lado de fora, foram avisados quando o segurança saiu. Então, renderam os frentistas e os levaram até a loja.

Ao perceber o assalto, a policial deu voz de prisão e um dos bandidos reagiu. Na troca de tiros, a policial foi atingida três vezes.

Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro e não corre risco de vida.

Um dos assaltantes também foi ferido, com dois tiros, na perna e no braço, também sem risco de vida, foi encaminhado ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Os outros dois fugiram em um veículo Chevrolet Cobalt sem levarem nada.

