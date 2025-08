Pontal do Paraná recebe nova van para transporte de pacientes

Foto: Clóvis Santos / PMPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná recebeu uma nova van para transporte sanitário, adquirida com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio de indicação do deputado estadual Anibelli Netto (MDB). A entrega oficial foi na quinta-feira (31.

O veículo, no valor de R$ 344.710. vai transportar pacientes que realizam tratamentos contínuos ou consultas especializadas fora do município.

Durante a entrega, na sede da prefeitura, o deputado Anibelli Netto destacou que a entrega da van atende a uma necessidade real da comunidade: “Temos uma relação hoje direta com a população, e várias vezes lideranças vinham me pedir esse veículo. Então, quando você recebe a emenda, viabiliza e hoje estamos entregando, significa que estamos escutando a demanda da população. Quero agradecer a todos e dizer que vamos continuar trabalhando com muito amor.”

“Essa é uma conquista importante para a nossa população, especialmente para quem depende do transporte da saúde. Agradeço ao deputado Anibelli por compreender a realidade de Pontal e destinar os recursos. Seguimos trabalhando para garantir estrutura e cuidado a quem mais precisa”, comentou o prefeito Rudão Gimenes.

Patricia Marcomini, Anibelli Netos, Rudão Gimenes e Michele Straub

A entrega do veículo com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais. Além de Anibelli e Rudão, estiveram presentes a vice-prefeita Patricia Millo Marcomini, a presidente da Câmara Municipal vereadora Elinete Guimarães Rocha, os vereadores Ney da Pesca, Oséias Leal, Nega Borges, Any Messina e Cleonice do Nascimento. Também participaram a secretária Municipal da Saúde, Michele Straub, e a procuradora-geral do município, Verginia Mara Pedroso.