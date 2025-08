Foto: Polícia Federal

A 24ª fase da Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa), na quarta-feira (30), em Paranaguá, concentrou-se na construções irregulares desocupadas e remoção de entulhos no Jardim Iguaçu, informou o Ministério Público Federal (MPF).

Uma edificação, erguida em um terreno de aproximadamente 180 metros quadrados e que havia sido parcialmente removida durante a 23ª fase, foi totalmente demolida. Moradores em situação irregular também foram notificados pelos órgãos ambientais e um cachorro em “condições precárias, sem comida e preso em área sem higienização”, foi resgatado.

Além do MPF, participaram da 24ª fase da Aifa a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o IAT (Instituto Água e Terra), o Batalhão de Polícia Ambiental, a Guarda Civil Municipal e as secretarias municipais de Meio Ambiente, de Obras Públicas, de Desenvolvimento e de Urbanismo.

A Aifa acontece desde setembro de 2023 e visa em coibir o desmatamento, o aterramento e as ocupações irregulares em áreas de preservação permanente de mangue em Paranaguá.

O MPF tem um canal para receber denúncias de possíveis crimes em áreas de proteção ambiental, como invasões, construções, cercas, aterros, abertura de ruas e descarte de lixo e/ou entulho.

As denúncias podem ser feitas pelo portal MPF Serviços, acessando a opção “Denúncias e Pedidos de Informação”. Dúvidas sobre como denunciar podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3219-8754, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.