Relatório que pede cassação de Ruy Hauer é roubado

Câmara de Vereadores de Matinhos cancelou a sessão marcada para a tarde desta sexta-feira (9), em que seria votado o pedido de cassação do prefeito Ruy Hauer Reichert (PR).

A justificativa foi o roubo do relatório da Comissão Processante. O documento estaria no carro do advogado da comissão, Alexandre Martins, que teria sido arrombado no início da tarde, em Curitiba.

Ruy Hauer foi denunciado por quebra de decoro por causa de uma gravação de uma reunião entre secretários em que critica vedreadores e a imprensa da cidade. A conversa foi amplamente divulgada nas redes sociais.

O edital de cancelamento da sessão, assinado pelo presidente da Câmara, Gerson da Silva Junior, foi publicado na tarde desta sexta-feira.

O relatório que seria apresentado na sessão apresenta a conclusão de que Reichert praticou o ato de “proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”, o que a comissão relata que deve ser “sancionada com a cassação do mandato”.

Segundo o advogado Alexandre Martins, o processo será reconstituído e uma nova sessão, para votar a cassação, foi marcada para sexta-feira (16).

Com informações do G1

