Carretas do Conhecimento vêm a mais três cidades do Litoral

O projeto Carretas do Conhecimento planeja vir a três cidades do Litoral em 2020: Guaratuba, Antonina e Matinhos. Nesta ordem, mas sem data confirmada.

Morretes, em novembro, e Pontal do Paraná, agora em janeiro, receberam a Unidade Móvel de Mecânica Automotiva dentro da programação iniciada em 2019.

São nove carretas que percorrem o Estado com cursos de aperfeiçoamento profissional, voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo. Em 2019, foram capacitados 2.078 trabalhadores; a meta para este ano é atingir 5.000.

As unidades contam com salas de aula, laboratórios e oficinas destinados a atividades práticas. No Paraná, o projeto é feito em uma da Volkswagen do Brasil, Fundação Volkswagen, Senai-PR e Governo do Estado.

A novidade para 2020 será a oferta do curso de Automação Básica, com noções de Pneumática e Hidráulica, que veio somar aos cursos já oferecidos de Panificação, Elétrica Residencial, Confecção, Manutenção de Motocicletas, Mecânica Automotiva, Elétrica Automotiva, Mecânica Básica e Refrigeração.

Confira as cidades onde estão programadas cursos das Carretas do Conhecimento: Pitanga, Rio Branco do Sul, Mangueirinha, Itaperuçu, Tijucas Do Sul, Mariluz, Santo Antônio do Sudoeste, Guaratuba, Santa Izabel do Oeste, Piraquara, Santo Antônio da Platina, Bituruna, Mandirituba, Contenda, Almirante Tamandaré, Alto Piquiri, Antonina, Goioerê, Mamborê, Mallet, Quitandinha, São João do Ivaí, Curitiba, Santa Cecília do Pavão, Guaíra, Clevelândia, Fazenda Rio Grande, Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Araucária, Matinhos, União da Vitória, Nova Prata do Iguaçu, São José Dos Pinhais, Pato Branco, Colombo, Campo Largo, Campo Magro, Coronel Vivida, Arapoti, Francisco Beltrão, Sertaneja, Nova América da Colina, Rolândia, São Pedro do Ivaí, Balsa Nova, Terra Boa, Capitão Leônidas Marques, Pinhalão, Maria Helena, Leópolis, Farol, Itapejara D’Oeste, São Jorge do Patrocínio, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Centenário do Sul, Palmas, Icaraíma, Barbosa Ferraz, Marechal Cândido Rondon, Salto do Lontra e Pérola.

Fonte: ANPr