Cemitério Bom Jesus vai transferir restos mortais de gavetas públicas

A Prefeitura de Guaratuba convoca os familiares de pessoas sepultadas há mais de cinco anos nas gavetas públicas do Cemitério Bom Jesus, para comparecerem ao local e tratarem sobre a exumação dos restos mortais de seus entes.

Segundo a Prefeitura, “o cemitério necessita transferir os restos mortais para o ossuário coletivo, localizado na mesma área”.

A Secretaria de Administração informa que o não comparecimento da família ou responsável até o dia 1º de março, acarretará na remoção dos restos mortais sem acompanhamento do familiar ou responsável. Caso as famílias não compareçam ao local dentro do prazo, os corpos serão exumados, transferidos, devidamente embalados e etiquetados.

O Cemitério Municipal Bom Jesus está localizado na Rua Randolfo Bastos, 715, no bairro Cohapar, mais informações podem ser obtidas pelo telefone 9 9753-3877.

