Circuito Paranaense de Bodyboarding abre no dia 8 em Guaratuba

Acontece nos dias 8 e 9 (sábado e domingo), na Praia dos Paraguaios, em Guaratuba, a primeira prova do Circuito Paranaense de Bodyboarding 2020.

O evento faz parte da programação de verão do Governo do Paraná. Está sendo organizado pela Federação Paranaense de Bodyboarding, com apoio da Associação de Surf de Guaratuba, Prefeitura de Guaratuba e Tide Rise Multi Brands.

As provas terão um formato diferenciado, com um chaveamento especial na categoria Open, além da inclusão de uma categoria específica para atletas com deficiência. As provas valem 1.000 pontos para o ranking das categorias em disputa:

– Open Masculino

– Open Feminino

– Master

– Local (apenas para atletas guaratubanos)

– Sub16

– Sub12

– Adaptado

As inscrições podem ser feitas com Saul Ribeiro Jr, diretor técnico da FPB, através do telefone (41) 99968-1544 (telefone ou WhatsApp).