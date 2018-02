Transpetro faz concursos com vagas em Guaratuba e Paranaguá

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) abriu concurso público com vagas em Guaratuba, Paranaguá e Araucária e em diversos municípios de outros 11 estados.

Ao todo são mais de 1,8 mil vagas para profissionais de nível médio/técnico e superior. A remuneração varia entre R$ 2,2 mil e R$ 10,7 mil.

As inscrições estão abertas desde o último dia 9 de fevereiro e vão até o dia 7 de março, podendo ser realizados pelo site da Cesgaranrio (http://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=transpetro0118) – acesse o edital neste mesmo link.

A taxa de participação do teste seletivo varia entre R$ 47,00 e R$ 67,00. As provas serão no dia de abril. Os candidatos do Paraná farão as provas em Curitiba.

Fontes: JB Litoral / PCI Concursos / Cesgranrio

