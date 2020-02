Irmãos procurados pela Justiça são presos em Guaratuba

Publicação Legal

Sultec Ambiental torna público que solicitou ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) a Licença de Operação de Regularização (LOR) em favor de Mecânica e Marina Rosa dos Ventos, CNPJ: 35.588.064/0001-30 com sede de endereço rua Gervão, 92 no balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná / PR.