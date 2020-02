Guaratuba divulga programação do Carnaval

A Prefeitura de Guaratuba divulgou a programação oficial do Carnaval 2020, que começa na sexta-feira (21) com o Carnareggae e vai até segunda-feira (24) com a tradicional Banda de Guaratuba.

Haverá também o carnaval nos balneários Barra do Saí e Coroados.

As inscrições para o Concurso de Blocos de Carnaval que acontece no sábado e domingo de carnaval estão abertas até o dia 15 de fevereiro. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/carnaval

Acompanhe a programação:

Sexta, 21/2:

20h às 23h – Carnareggae – Praia Central (Banda Sr. Banana)

Sábado, 22/2:

Carnafolia (Av. Atlântica)

20h30 – Bloco do Caranguejo (Barra do Saí)

Na Av. 29 de Abril:

19h30 – Afoxé

21h – Concurso de Blocos (Desfile)

23h às 2h – Trios elétricos

Domingo, 23/2:

20h30 – Concurso de Blocos (Desfile)

23h às 2h – Trios elétricos

17h às 23h – Carnaval no Coroados (Av. Minas Gerais)

Segunda-feira, 24/2:

15h às 18h – Bandinha de Guaratuba (Praia Central)

Na Av. 29 de Abril:

21h – Premiação dos Blocos

22h às 3h – Banda de Guaratuba e trios elétricos