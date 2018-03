Guaratuba cadastra psiquiatra para Serviço de Saúde Ocupacional

Compartilhe no Twitter

O Município de Guaratuba está credenciando médicos psiquiatras para trabalharem junto ao Serviço de Saúde Ocupacional.

De acordo com a Prefeitura, apenas um médico psiquiatra estava credenciado no Serviço de Saúde Ocupacional e trabalhava desde o início de sua instituição. “Com seu desligamento do serviço e como não há cadastro de reserva na área de psiquiatria, o município precisa credenciar novos médicos psiquiatras”, informa o site oficial.

O serviço regulamenta os procedimentos que incluem atestados médicos de justificativas de faltas por ocasião de tratamentos de saúde, de licenças de saúde, entre outros.

Segundo o prefeito Roberto Justus, ocorrem muitos os afastamentos de servidores com justificativa de depressão e ansiedade, razão pela qual a contratação do médico psiquiatra é imprescindível.

Os interessados devem entrar em contato através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (41) 3472 8576.

