26 estudantes do Litoral participarão de intercâmbio em 5 países

O programa “Ganhando o Mundo” levará 26 estudantes do Litoral do Paraná para intercâmbio no exterior em 2025. São 11 alunos de escolas públicas de Paranaguá, quatro de Pontal do Paraná, três de Guaratuba, três de Matinhos, dois de Morretes, dois de Antonina e um de Guaraqueçaba. Os destinos são Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido. Confira a lista completa dos estudantes contemplados no final do texto.

O Ganhando o Mundo dá a oportunidade para que alunos da rede pública estudem um semestre letivo fora do país com as despesas pagas, aprendendo uma nova língua e conhecendo uma nova cultura. Em 2025, serão enviados 500 alunos para o Canadá, 200 para a Austrália, 200 para a Nova Zelândia, 150 para o Reino Unido e 150 para a Irlanda – este último país o novo destino do programa.

O objetivo do programa é de que os alunos intercambistas dividam suas experiências com os colegas ao voltarem para o dia a dia nas escolas de origem. Assim, o conhecimento adquirido por cada estudante é compartilhado com toda a escola.

O programa abrange todo o Estado, com pelo menos um estudante de cada um dos 399 municípios do Paraná, além de mais de 100 alunos beneficiários do Bolsa Família.

As despesas são todas custeadas pela Secretaria de Estado Educação, incluindo passagens, alimentação, hospedagem, materiais didáticos, seguros, vacinas e emissão de vistos e documentos. Os alunos também recebem um auxílio de R$ 800 mensais no período do intercâmbio.

Cerca de 8 mil alunos de mais de 1 mil escolas se inscreveram para tentar uma vaga para a próxima edição do Ganhando o Mundo. Foram selecionados aqueles que conseguiram conciliar as melhoras notas, maiores frequências, os melhores desempenhos em inglês e atenderam aos critérios de participação em atividades extracurriculares.