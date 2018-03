PRF prende caminhoneiro que isolou sistema de freios

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quinta-feira (22), em Morretes, um caminhoneiro que descia a Serra do Mar pela BR-277 com o freio de um dos eixos do semirreboque isolado, medida que reduz a capacidade de frenagem do conjunto.

Na altura do quilômetro 43 da BR-277, o homem, de 53 anos de idade, perdeu o controle da carreta bitrem carregada de soja e colidiu contra a mureta metálica (guard-rail) da pista, não houve vítimas.

Ao chegar no local do acidente, a equipe da PRF constatou que o motorista teria isolado o freio intencionalmente ou recebido o caminhão com o freio isolado, alterando as características do veículo e assumindo o risco de causar um acidente.

Os policiais rodoviários federais verificaram também que a válvula distribuidora do cavalo-trator estava com problema, impossibilitando que o caminhão seguisse viagem. Diante das informações obtidas, o homem foi preso por dano qualificado e por dirigir veículo colocando em perigo a segurança alheia. A PRF encaminhou a ocorrência para Delegacia da Polícia Civil em Morretes.

Desde 2014, a PRF realiza em conjunto com as concessionárias de rodovias a Operação Serra Segura, cujo objetivo é fiscalizar as condições dos freios, suspensão, pneus e sistema de direção dos caminhões que transitam pelos trechos de serra. Cerca de 25% dos caminhões fiscalizados nessa operação apresentaram ao menos uma irregularidade.

Com informações da PRF / Andressa Mariotto

