Decisão nos JEPs: Joaquim Mafra e Zilda Arns disputam final de futsal

Aconteceram nesta quinta-feira (5), as semifinais dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) na Fase Municipal de Guaratuba. Nessa etapa do campeonato, os alunos disputam as vagas de futsal masculino para representar a cidade na fase regional dos JEPs.

No início da semana já foram decididas as modalidades de vôlei e futsal femininos. As alunas do Joaquim Mafra ganharam no vôlei e as do Zilda Arns ganharam no futsal.

Na manhã desta sexta-feira (6), os colégios estaduais e particulares iniciam as decisões finais de futsal masculino, a partir das 8h. Na primeira disputa, jogam Léa Germano Monteiro e Novo Espaço, na categoria B, às 8h. Às 8h50 Aníbal Khury e Zilda Arns também jogam na Categoria B.

Além desses jogos, serão decididos também 3º e 4º lugares da Categoria A, entre os Colégios Monteiro Lobato e 29 de abril. A grande final da Categoria A é às 10h30 em que jogam os alunos dos Colégios Joaquim Mafra contra os alunos do Zilda Arns. Todos os jogos são realizados no Ginásio de Esportes José Richa.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba

