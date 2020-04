Litoral tem 2 novos casos de covid-19. Paraná, mais 4 mortes.

Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira (14) aponta 35 novos casos de coronavírus e mais quatro óbitos. O Paraná soma agora 803 casos confirmados e 37 mortes por Covid-19.

Os novos óbitos foram registrados nos municípios de Paranavaí (uma mulher de 40 anos); Pinhais (uma mulher de 64 anos); Curitiba (um homem de 80 anos) e Guaíra (um homem de 52 anos).

O Paraná registra atualmente 803 casos confirmados de coronavírus – 12 pessoas não residem no Estado. Ocorreram 37 óbitos, sendo que um dos pacientes não morava no Paraná. São 6.779 casos descartados e 231 em investigação.

Dos pacientes, 127 estão internados – 75 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 52 em leitos clínicos.

No Paraná, 134 pacientes já foram liberados do tratamento. Esse dado não inclui os números do município de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba informou na terça-feira que 107 pacientes de covid-19 já foram liberados do isolamento.

Curitiba tem 302 casos confirmados segundo o boletim da Sesa e 343 segundo informou a Prefeitura na terça.

No Litoral, surgiram dois novos casos, ambos em Paranaguá. A região tem agora 10 exames confirmados, sendo 8 em Paranaguá e 2 em Matinhos. São duas mortes de moradores por covid-19, todas em Paranaguá.

No Litoral há 12 pacientes aguardando resultado de exames (em investigação): 11 em Paranaguá e 1 em Matinhos.

Confira o boletim completo do Paraná