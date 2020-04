Justiça restabelece proibição de acesso às praias de Guaratuba

O Tribunal de Justiça derrubou a decisão liminar do desembargador José Maurício Pinto de Almeida e restabeleceu a proibição de acesso aos pontos turísticos e diversas medidas de combate ao coronavírus em Guaratuba, informou a Prefeitura.

A decisão é do desembargador Paulo Edison de Macedo Pacheco, que afirmou que o desembargador Pinto de Almeida não tem competência para julgar o caso e sua decisão foi “flagrantemente ilegal”.

Logo que a decisão foi divulgada, foram retomadas as ações de orientação na praia e locais públicos e também já começou a organizar as barreiras sanitárias nas entradas da cidade.

Em um folheto que será distribuído durante o final de semana, a Prefeitura informa o conteúdo do artigo 2º do Decreto nº 23.337 que a liminar havia suspendido e todas as medidas para coibir aglomerações que estão em vigor:

Está proibido o acesso, trânsito e permanência em todas as praias, faixas de areia, calçadões, baía e rios do Município de Guaratuba, para qualquer finalidade, incluindo as práticas esportivas, como caminhada, corrida, ciclismo, natação, surf, jet ski, pesca esportiva, mergulho, entre outros”. Também

Proibido o funcionamento de marinas, iates clubes, piscinas, academias, casas noturnas, baladas e salões de festas.

Proibida locação de imóveis por curto período de tempo.

Proibida a hospedagem em hotéis e pousadas.

Proibida a entrada de ônibus e vans de turismo.

Restaurantes, bares e lanchonetes não podem servir alimentos e bebidas para consumo no local. Permitido a pronta entrega e o delivery.

Supermercado e outras atividades essenciais estão com atendimento reduzido.

Demais atividades funcionam com 50% da capacidade.

Proibida aglomeração de pessoas.

Confira a decisão