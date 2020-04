Litoral tem 2 novos casos de covid-19

O Litoral do Paraná tem 2 novos casos confirmados de covid-19: 1 em Morretes e 1 em Paranaguá. Agora são 14: Paranaguá tem 11, Matinhos 2 e Morretes 1. São duas mortes de pessoas residentes na região, ambas em Paranaguá.

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde confirmou, neste sábado (18), os novos casos de um total de mais 71 casos de pacientes no Paraná, que já contabilizou 945 residentes contaminados por coronavírus.

Cinco pacientes confirmados com Covid-19 foram a óbito, somam-se 47 no total. Entre os pacientes que morreram, três foram homens e duas mulheres, todos estavam internados, com idade entre 50 e 76 anos. Os municípios de residência são: Bandeirantes, Cascavel, Curitiba, Londrina e Paranavaí.