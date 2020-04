Escolas municipais de Guaratuba entregam atividades domiciliares

Os alunos da rede municipal de ensino, com aulas suspensas desde março como medida de prevenção da pandemia do novo coronavírus, estão recebendo das escolas atividades impressas para realizarem em casa.

As equipes da Secretaria Municipal da Educação e do Centro Municipal de Atendimento Especializado elaboraram as atividades para dar continuidade ao conteúdo já iniciado nas escolas.

As atividades estão sendo encaminhadas para as escolas da área urbana e rural, ensino regular 1º ao 5º ano, e também para as Classes Especiais.

Os pais e responsáveis devem aguardar o contato das escolas para a entrega dos materiais. As escolas estão se organizando para que não haja aglomeração em suas instalações e obedecendo todas as medidas de prevenção da Covid-19. Para estudantes das Classes Especiais as atividades serão entregues em casa.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba