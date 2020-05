TIM comemora Dia das Mães e oferece smartphones com desconto

Segundo pesquisa da Opinion Box e Social Miner, mesmo durante a pandemia, quase 70% dos brasileiros pretende comprar presentes para celebrar a data

O Dia das Mães, uma das datas comemorativas mais celebradas ao redor do mundo, também costuma ser importante para o comércio brasileiro. Com o isolamento social para combate ao novo coronavírus, o processo de compra tende a ser diferente, com presentes entregues diretamente na casa dos clientes. E a TIM já está preparada para esse novo cenário de consumo.

A operadora lança ofertas especiais de smartphones com descontos imperdíveis para a data. Aparelhos como o Galaxy S20, por exemplo – lançamento recente e grande destaque da Samsung – passa de R$ 5.499 para R$ 2.999, no plano TIM Black Família 100GB. Quem adquiri-lo na TIM até o dia 10 de maio também ganha um smartwatch Galaxy Active2¹.

“O isolamento social consolidou uma nova forma de comunicação. Vemos muitas mães conectadas aos seus filhos usando o smartphone, principalmente em vídeo chamadas, algo que não era comum para boa parte desse público. Queremos que os clientes passem por esse momento difícil da melhor forma possível e sabemos que a tecnologia é uma grande aliada”, explica João Stricker, Head de Marketing Consumer e SMB da TIM Brasil.

Em pesquisa divulgada recentemente pelo Opinion Box em parceria com a Social Miner, é possível comprovar que o Dia das Mães não será passado em branco: 65,60% dos respondentes pretendem comemorar a data. Mesmo em um cenário de isolamento social, 67,9% vai presentear alguém. Em linha com os resultados do levantamento realizado no ano passado, eletrônicos representam 13,10% das intenções de compra para celebrar a data em 2020, sem mudanças nessa preferência mesmo com cenário econômico desafiador e alta das taxas de câmbio.

“O Dia das Mães é a segunda maior data do varejo no Brasil e mesmo no cenário da pandemia as pessoas valorizam muito a comemoração, já que a pesquisa mostra que a maior parte dos internautas brasileiros deve comprar presentes”, afirma Felipe Schepers, COO da Opinion Box.

Além da oferta do Samsung Galaxy S20, a operadora oferece outras opções de presente para agradar mães com diferentes perfis: o Motorola One Hyper, com sensor de ultra resolução na câmera principal de 64MP quad pixel, sai de R$ 2.499 por R$ 1.299 no plano TIM Black 12GB +12GB. O LG K40s, smartphone mais acessível e que conta com câmera dupla com Inteligência Artificial, pode ser adquirido por apenas 12 parcelas de R$ 39 ou R$ 468 à vista no TIM Controle Smart ou Redes Sociais.

Essas ofertas são válidas até 11 de maio e podem ser encontradas no site da operadora (tim.com.br) e também nas revendas que estão abertas, respeitando as regras de quarentena e distanciamento social dos seus respectivos Estados.

A loja virtual da companhia está pronta para o aumento da demanda – nos últimos dois meses, o número de novos usuários na página cresceu 74% – e garante um processo de compra e entrega seguro, com informações sobre todos os cuidados adotados na logística dos smartphones, desde a chegada aos estoques até a recepção pelo consumidor. O e-commerce terá ainda ofertas “relâmpago” exclusivas, atreladas ao TIM Black 20GB, até o dia 09 de maio. São destaques aparelhos como o LG K12 Plus, o Galaxy S10 e o Moto G8 Play a partir de R$125/mês (valor total do plano mais o aparelho).

¹ Ação “Comprou e Ganhou” válida de 12/03 à 10/05/2020. Na compra de um Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra você ganhará um Galaxy Wacth Active 2 (SKU: SM-R820NZKAZTO). Estoque ilimitado de brindes. Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 12/03 à 03/06/2020. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

