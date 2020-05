Guaraqueçaba tem primeiro caso de Covid-19. Brasil, novo recorde de mortes.

Um caso confirmado em Guaraqueçaba é novidade do informe sobre a Covid-19 na 1ª Regional de Saúde, que abrange os sete municípios do Litoral do Paraná.

Agora são 24 na região: 16 em Paranaguá, 4 em Guaratuba, 2 em Matinhos, 2 em Morretes e 1 em Guaraqueçaba. Apenas Pontal do Paraná e Antonina não apresentaram caso da doença.

Houve duas mortes e 13 pacientes já estão recuperados: 10 em Paranaguá, 2 em Matinhos e 1 em Morretes.

No Paraná 106 pessoas morreram. Neste último dia foram confirmadas duas mortes: uma mulher de 85 anos, residente de Guaíra, que morreu na segunda-feira (4), e um homem de 60 anos, morador de Curitiba, que morreu na quarta-feira (6). Foram confirmados mais 55 casos, somando 1.711 casos confirmados oficialmente. Um total de 1.210 pessoas já se recuperaram.

No Brasil, houve 751 mortes nas últimas 24 horas. Já são 145.328 casos confirmados e 9.897 mortes em decorrência da Covid-19.