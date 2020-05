TIM divulga Relatório de Sustentabilidade

A TIM acaba de publicar seu 12º Relatório de Sustentabilidade, com destaque para aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa, que integram o plano da companhia e se alinham aos objetivos globais do Grupo TIM, como o uso consciente de energia (com meta de redução de 70% de suas emissões indiretas até 2025), além de tornar a operadora uma companhia ‘carbono neutro’ até 2030.

No aspecto social, as metas estão focadas nos colaboradores, com maior valorização da força de trabalho interna e desenvolvimento de novas capacidades. A companhia quer ainda manter reconhecimentos de alto nível de comprometimento com a sustentabilidade e a governança corporativa – como a presença no Novo Mercado e na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e o selo de Empresa Pró-Ética da Controladoria-Geral da União (CGU) –, e adotar as melhores práticas em matéria de conformidade, segurança da informação e proteção de privacidade.