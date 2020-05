Estrada do Taquaruvu vai encurtar distância entre Centro e área rural de Guaratuba

O prefeito Roberto Justus pretende revitalizar uma antiga estrada rural que vai diminuir em 15 quilômetros e em mais de uma hora o percurso entre o Centro e a área rural de Guaratuba. Também vai evitar a passagem por Garuva, em Santa Catarina, para chegar de um lugar a outro.

A chamada Estrada do Taquaruvu liga a Estrada do Descoberto, na altura da localidade de Morro Grande, à Estrada Geral do Cubatão, no Taquaruvu. Em dezembro de 2019, o prefeito e o secretário municipal das Demandas da Área Rural, Paulo Pinna, levaram ao secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, em Curitiba, um pedido de recursos para a obra, dentro dos programas do Governo do Estado para as estradas rurais que o governo havia planejado para 2020.

Agora em maio, o prefeito encaminhou um ofício detalhando o pedido e relacionando os serviços que são necessários, como alargamento, nivelamento do leito, cascalhamento e colocação de manilhas para drenagem da via, que tem cerca de 4 metros de largura ao longo de exatos 9,23 quilômetros de extensão.

A requalificação da Estrada do Taquaruvu vai integrar de vez diversas localidades e vai facilitar o acesso das comunidades rurais aos serviços disponíveis na área urbana. Também aproximará do comércio da cidade, uma região é responsável por grande parte da riqueza produzida em Guaratuba. Só a produção anual de banana, a maior de todo o Paraná, alcançou, em 2018, um valor de R$ 65 milhões. Hoje, as diversas comunidades cortadas pela Estrada do Cubatão, do Caovi à Limeira, fazem compras e resolvem a maioria dos assuntos em Garuva, Santa Catarina.

O secretário Paulo Pinna destaca que durante toda a temporada de verão estas comunidades ficam praticamente sem vir “à cidade”, devido ao grande tráfego de carros na Estrada Guaratuba-Garuva (PR-412 e SC-417). Com a recuperação da estrada do Taquaruvu não será mais necessário enfrentar essa via movimentada para se locomover entre o Centro e a área rural.

No ofício encaminhado ao secretário Ortigara, o prefeito Roberto explica que a medida vai melhorar as condições de trafegabilidade e a segurança aos usuários. Será um incentivo à economia da região e à qualidade de vida da população rural.