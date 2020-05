Covid-19: morte em Paranaguá e Garuva. Litoral tem 6 novos casos.

Paranaguá tem mais uma morte por Covid-19, e agora o Litoral do Paraná soma 5 óbitos provocados pelo novo coronavírus. A cidade catarinense vizinha de Guaratuba, Garuva, registra a primeira morte pela doença.

O morador de Paranaguá, de 76 anos, Waldemar Alves, morava no Conjunto Cominese. Ele morreu no final da manhã, no Hospital Regional do Litoral e teve a morte divulgada no início da tarde.

Em Garuva, a primeira morte por Covid-19 foi de um paciente que teve a doença confirmada no dia 30 de abril e estava internado na UTI do Hospital Municipal São José, em Joinville.

62 casos

Em comparação com a notícia do Correio do Litoral de ontem e com base em dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e das prefeituras, surgiram mais 6 casos no Litoral: 2 em Paranaguá, 2 em Morretes (na quarta-feira), 1 em Pontal do Paraná e 1 em Matinhos. (Conteúdo atualizado com o caso em Matinhos).

A região agora soma 61 casos confirmados de Covid-19: Paranaguá tem 43, Guaratuba, 6, Morretes, 4, Pontal do Paraná, 4, Matinhos, 3 e Guaraqueçaba, 1.

Também somando as informações da Sesa com o das prefeituras, são 25 recuperados: 17 em Paranaguá, 4 em Guaratuba, 2 em Matinhos e 2 em Morretes. Das 5 mortes, 4 foram em Paranaguá e 1 em Guaraqueçaba.

No Paraná houve o segundo recorde consecutivo de novos casos: 194 confirmações nesta quinta-feira. Houve mais 4 mortes. O Estado já soma 2.810 confirmações, 1.680 pacientes recuperados e 141 pessoas mortas pela Covid-19.

De acordo com a Sesa, os quatro pacientes que faleceram são dois homens e duas mulheres. Uma moradora de Luiziana, de 62 anos, que faleceu em 18 de maio, e outra de Fazenda Rio Grande, que tinha 85 anos e morreu nesta quinta (21). Um homem de 89 anos, de Curitiba, morreu na segunda-feira (18), e outro que morava em Pinhais, de 76 anos, faleceu na quarta-feira (20).

O Brasil registrou nesta quinta-feira mais 1.188 mortes e 18.508 novos casos. A Covid-19 já matou, confirmadamente 20.047 pessoas – há mais de 3.000 mortes sendo investigadas. Já há 310.087 casos da doença no país.