Em uma semana, Litoral tem aumento de 40% nos casos de covid-19

Entre os dias 15 e 22, o Litoral do Paraná passou de 38 para 63 casos confirmados da covid-19. O aumento 39,7%, compara os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e não leva em conta os dados mais atualizados das prefeituras.

De acordo com o Informe Epidemiológico da Sesa, o Litoral soma 63 casos confirmados. Informações das prefeituras acrescentam 3 casos, todos em Morretes. Desta forma os 66 casos se distribuem da seguinte forma: 44 em Paranaguá, 8 em Guaratuba, 5 em Morretes, 4 em Pontal do Paraná, 4 em Matinhos e 1 em Guaraqueçaba.

Em relação aos pacientes recuperados, o informe do Estado é ainda mais defasado: relata apenas 13 recuperações. Paranaguá, Morretes e Guaratuba tem números mais atualizados. Os 28 recuperados são residentes de Paranaguá (17), Morretes (5), Guaratuba (4) e Matinhos (2).

Até o momento, houve 5 mortes por causa do coronvírus na região: 4 em Paranaguá e 1 em Morretes.

Apesar de pequenas divergências, Estado e os Municípios confirmam o aumento expressivo nos casos de Covid-19 no Litoral. E a situação deve perdurar mais um tempo. Paranaguá tem ainda 61 casos em investigação e Guaratuba 29. São pessoas com sintomas ou não que realizaram testes e aguardam o resultado do Laboratório Central do Estado (Lacen) ou a validação dos testes feitos nos municípios pela Secretaria de Estado.

O número de Guaratuba foi inflado porque a Prefeitura testou todos os funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, que ficam na linha de frente na prevenção e atendimento à covid-19. De aproximadamente 400 servidores, 17 tiveram resultado positivo no teste rápido, todos assintomáticos. Destes, 11 apresentam a infecção ativa e 6 que já apresentam anticorpos. Esses casos aparecem nos investigados, à espera de validação pela Secretaria de Estado.

No Paraná, também está acontecendo um aumento significativo dos casos nestes últimos dias. Foram 129 resultado positivos e cinco pessoas que morreram, no informe desta sexta-feira. O Estado soma 2.938 confirmações, 1.705 pacientes recuperados e 146 pessoas mortas por causa do coronavírus. O governo estadual anunciou que vai manter o número alto de testes e isso pode continuar aumentando os casos nestes próximos dias. Há 902 testes de residentes aguardando resultado (em investigação) pelo Estado.

No Brasil, a situação é cada vez mais crítica. Houve 1.001 mortes e 20.803 novos casos no último dia. São 21.048 mortos, 330.890 contaminações, com 135.430 pessoas recuperadas. Ficou em segundo lugar entre os países com mais casos de covid-19, só atrás dos Estados Unidos (a Rússia informou mais 4.992 casos no final do dia e, com 335.882 confirmações, passou o Brasil novamente).