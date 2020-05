Apostilas feitas pelos professores municipais reforçam Aula Paraná em Guaratuba

Os alunos das escolas da Prefeitura de Guaratuba que assistem as videoaulas também estão recebendo apostilas feitas pelos próprios professores do Município.

A cidade aderiu ao Aula Paraná Municípios disponibilizada pela Secretaria do Estado da Educação e do Esporte. Os alunos assistem videoaulas pela televisão e realizam as atividades propostas em seus cadernos.

No entanto, muitos têm dificuldade de acesso aos canais, principalmente estudantes da área rural. Na localidade do Cubatão, acontecem transmissões na Escola Municipal Joaquim Gabriel de Miranda. Além disso, a Secretaria da Educação e as escolas optaram por enviar também um material impresso a todos os alunos da rede municipal. As apostilas abrangem conteúdos que vão da Educação Infantil de 4 e 5 anos de idade, às séries iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, Classe Especial e Educação de Jovens e Adultos.

O material foi produzido a partir das videoaulas que foram acompanhadas pelos professores municipais. Eles elaboraram textos e conteúdos com atividades relacionadas às aulas. Os coordenadores da Equipe Pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental ficaram responsáveis pela produção do material para as escolas da zona rural.

Todo material produzido, devido ao grande volume, foi encaminhado para impressão em uma gráfica e na sexta-feira (22) as escolas iniciaram a entrega das apostilas às famílias. Vão receber as apostilas, um total de 4.273 estudantes.