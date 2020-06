TIM amplia rede 4G na faixa 700 MHz em mais 63 cidades do PR

Apesar dos desafios operacionais, em tempos de combate ao coronavírus, a TIM mantém o seu plano de investimentos em rede no Paraná. A operadora trabalha na expansão e na melhoria da cobertura para garantir uma melhor experiência de uso da internet móvel aos seus clientes. Dentro deste projeto, acaba de contemplar mais 63 cidades paranaenses com a ativação da rede de quarta geração (4G) na frequência de 700 MHz. A tecnologia aumenta a capacidade de rede e permite um maior alcance do sinal, especialmente em ambientes fechados.

“Neste momento que o mundo enfrenta uma pandemia, a exigência do isolamento social coloca o setor de telecomunicações como serviços essenciais. Cientes do seu papel neste cenário, a TIM não parou seus investimentos de forma a garantir que a sociedade continue conectada, com uma rede capacitada para atender o aumento da demanda neste novo formato de trabalho, ensino e lazer”, explica o diretor comercial da TIM Brasil para a Região Sul, Christian Krieger.

A TIM mantém a liderança na tecnologia 4G, com 3.506 municípios cobertos, o que representa 94% da população urbana do país. Em todo o Estado, a rede 4G da TIM já está disponível em 100% das 399 cidades paranaenses, sendo 264 com a frequência de 700Mhz. Por ser uma frequência mais baixa, a faixa 700 MHz permite um alcance de cobertura quatro vezes maior quando comparado ao da faixa de 2600 MHz, além de proporcionar uma maior penetração em ambientes indoor, como dentro de shoppings centers. Todos aparelhos do portfólio atual da operadora já operam na frequência 700 MHz. As ofertas de dados se mantêm, sem qualquer reajuste de preços por conta da nova tecnologia.

No PR, as novas cidades com a frequência em 700 Mhz são: Altônia, Antônio Olinto, Apucarana, Araruna, Assaí, Bandeirantes, Boa Ventura de São Roque, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Catanduvas, Centenário do Sul, Cianorte, Colorado, Curiúva, Fênix, Florestópolis, Flórida, Godoy Moreira, Goioerê, Guaíra, Guaraci, Guaraniaçu, Honório Serpa, Ibiporã, Icaraíma, Itambé, Ivatuba, Jandaia do Sul, Japurá, Jardim Alegre, Juranda, Mandaguari, Matelândia, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Santa Rosa, Ourizona, Palotina, Pinhão, Pitangueiras, Quatiguá, Reserva do Iguaçu, Rio Bom, Rolândia, Santa Amélia, Santa Helena, Santa Inês, Santa Tereza do Oeste, São Jerônimo da Serra, São João do Ivaí, São João do Triunfo, São Jorge do Ivaí, Serranópolis do Iguaçu, Teixeira Soares, Terra Boa, Terra Rica, Terra Roxa, Toledo, Tomazina, Turvo, Uniflor e Xambrê.