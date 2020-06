Casos de covid continuam aumentando rapidamente no Litoral

O gráfico acima, atualizado diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba, aponta que os municípios do Litoral, abrangidos pela 1ª Regional de Saúde do Estado, têm um coeficiente de incidência de covid-19 de 50 pessoas por 100 mil habitantes, o Paraná, 60, e o Brasil 291.

Há um mês, no dia 7 de maio, os números eram: 8 (Litoral), 14 (Paraná) e 59 (Brasil). A estatísticas revelam que na região e no Estado a situação não é tão dramática quanto na média do Brasil, mas que está apenas um mês atrás.

Em uma semana, 33 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Litoral, chegando neste domingo (7) a 149 casos confirmados da covid-19, de acordo com o Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Isso representa um aumento de 28% em comparação com os 116 casos de uma semana atrás (31 de maio).

Números mais atualizados das prefeituras (veja abaixo) mostram um quadro um pouco mais grave, com um aumento superior a 30%. De qualquer modo, a região ainda não apresenta dados alarmantes, mas o crescimento preocupa, assim como acontece no Paraná. Estamos entre os estados menos atingidos pela pandemia, mas também onde, proporcionalmente, entre os que surgem mais novos casos. Neste mesmos sete dias, o total de confirmações no Paraná subiu de 4.687 para 6.897, 2.210 novos casos ou 47% a mais em uma semana. Em 281 dos 399 municípios paranaenses há, ao menos, um caso confirmado de covid-19.

No Litoral, a doença já chegou aos sete municípios e, em alguns mostraram um crescimento rápido. Primeiro foi Paranaguá, que hoje tem 80 pacientes da covid-19. Em seguida, foi Guaratuba, a primeira cidade a realizar a testagem ampliada. Foram examinados todos os funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, atingindo 488 testes rápidos. O resultado foram 16 servidores com resultado positivo, todos eles assintomáticos e que, portanto, só foram descobertos pela iniciativa da Prefeitura. A cidade hoje tem 28 casos.

Em seguida, foi Antonina, a última cidade a ter um caso confirmado, mas que apresentou 4 servidores da Saúde com a covid. Agora é a vez de Morretes. De acordo com a Sesa, o município tem 10 casos confirmados. Segundo a Prefeitura, são 21. Entre eles, há 10 membros de duas comunidades rurais que frequentam duas igrejas e que tiveram a confirmação anunciada no mesmo dia, na quinta-feira (4), dois casos típicos de transmissão local, que já se verifica no restante da região.