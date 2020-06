Guaratuba tem barreira na entrada e fiscalização em toda a cidade

Depois de um início de noite movimentado, o tráfego de veículos nas entradas de Guaratuba foi baixo durante a madrugada e no começo da manhã. Mas as filas já começam a ser formar no meio da manhã desta quinta-feira de Corpus Christi.

As barreiras sanitárias funcionaram sem interrupção. No Coroados, com apoio decisivo da Polícia Rodoviária Estadual, todos os veículos eram parados e os passageiros tinham de responder um questionário, além de terem a temperatura corporal medida pela equipe da Vigilância Sanitária. No ferryboat, a barreira prestou orientações sobre as restrições existentes na cidade e fez aferimento de temperatura na fila de embarque.

Também à noite e durante a madrugada, equipes das diversas secretarias orientaram as pessoas a não promoverem aglomeração a não permanecerem nas praças, áreas esportivas e locais turísticos. Inclusive nas margens da baía.

Pela manhã, iniciou a fiscalização na praia. Na orla central, foram colocados alambrados no calçadão e manilhas no estacionamento. Obstáculos foram montados nos acesso à avenida Atlântica para dificultar a circulação de veículos. Carros da Segurança percorrem a avenida para orientar as pessoas e impedir a permanência no calçadão e na areia.

Também foram colocadas barreiras físicas no estacionamento da Praia dos Paraguaios e na Praça dos Namorados, esta última foi cercada e não poderá mais ser acessada por carro. Na pista de skate do Complexo Esportivo foi colocado material de cobertura de ruas (bica corrida) para evitar que seja utilizada.

Na Praia Brava, do Brejatuba à Barrra do Saí, diversas equipes motorizadas contam com o reforço de 3 máquinas pesadas para dissuadir as pessoas a não irem à praia. A Vigilância Sanitária e a Fiscalização visita comércios, mercados, restaurantes para conferir o atendimento às normas de proteção. Também estão sendo visitadas marinas e pontos de acesso à baía.

Apesar do grande volume de informação a respeito das restrições para o turismo e passeio em Guaratuba, já houve diversas abordagens neste início de feriado prolongado.

Em Matinhos, a fila na PR-508 (Alexandra-Matinhos) começou já no início da tarde de quarta-feira e chegou a ter 15 km. A demora foi de até 5 horas na barreira sanitária, que funcionou nos mesmos moldes de Guaratuba, com medição de temperatura e questionário).

Em Pontal do Paraná, a barreira proibia o acesso de pessoas que não tivessem comprovantes de residência ou estivessem indo a serviço.